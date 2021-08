Dopo giorni di afa, scatta “l’allerta gialla” su tutta la Puglia per il maltempo in arrivo da questa sera. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per la possibilità di temporali e piogge intense a partire dalle 20 di oggi: l’allerta ha durata di 24 ore.

“Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio”, si legge nella nota. Le temperature massime saranno in diminuzione, con un calo termico anche di 10 gradi in alcune aree.

