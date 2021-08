Non si sa se la regione più piccola d’Italia potrà tornare ad avere una propria rappresentanza femminile al concorso di bellezza Miss Italia. Troppo presto per dirlo: i casting sono ancora in corso e i numeri della Valle d’Aosta non consentono di fare previsioni.

Con i suoi 124.000 residenti, la regione a statuto autonomo conta una popolazione appena più numerosa di capoluoghi come Novara o Alessandria. “Ed è per questo che in Piemonte e in Valle d’Aosta il concorso è unificato da anni. Le fasce assegnate rappresentano entrambe le regioni e le ragazze arrivano da Aosta come dalle otto province piemontesi”, spiega l’agente regionale di Miss Italia Vito Buonfine. “Anche per il concorso vale dunque la legge dei grandi numeri – prosegue Buonfine – anche se devo dire che le ragazze valdostane non hanno mai smesso di crederci”.

Famosa ad esempio Helena Sanson, che partecipò a Miss Italia nel 1984 e nel 1986, quando vinse, a soli 16 anni, il titolo di Miss Eleganza, classificandosi seconda dopo Roberta Capua. Oggi Helena, dopo gli esordi come modella per Krizia e Coveri e gli impegni tra New York, Miami e Londra, è direttore degli Studi in Lingue Moderne e Medievali all’Università di Cambridge. In questi anni, altre valdostane hanno calcato la passerella e alcune sono arrivate a un passo dal traguardo. Tra queste Giorgia Moriondo, Giada Bessone, Amina Bodro, Joelle Rigollet, Maddalena Manganiello, Elaine Valley, Jenny Lilla ed Elaine Vallet.

“Numerose poi – continua Buonfine – le località che, in tutti questi anni, hanno creduto nella bontà dell’iniziativa ospitando le selezioni, eventi di divertimento e di svago ma, soprattutto, vere e proprie occasioni di promozione territoriale per i Comuni e le Pro Loco”.

Occasioni che non mancheranno nemmeno quest’anno: il primo appuntamento valdostano si terrà sabato 4 settembre alle ore 16 a Bard per l’elezione di “Miss Bard” nella centralissima Piazza Cavour. L’evento sarà organizzato dall’associazione culturale “Borgo di Bard” con il patrocinio del Comune.

“Si tratta di un evento importante per tutte le partecipanti – conclude Buonfine – le prime sei classificate accederanno di diritto alle finali regionali del concorso. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Belier per il supporto organizzativo, l’attività di scouting e la selezione delle location valdostane”.

Intanto le iscrizioni al concorso proseguono sul sito www.missitalia.it

L’articolo Miss Italia torna in Valle D’Aosta! Appuntamento a Bard il 4 settembre proviene da Aosta City Notizie.