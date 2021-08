Andrea Pinamonti è vicino a chiudere la trattativa con l’Inter per la prossima stagione: si allontana l’idea Cagliari

Andrea Pinamonti sembrerebbe aver trovare la sua destinazione. Il giovane classe ’99 , monitorato da tempo dal Cagliari, è vicino a chiudere l’affare con l’Inter.

L’attaccante infatti – secondo quanto riportato da Sky Sport – è pronto ad affrontare una nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Empoli. Il giocatore, che tratta da tempo con la società toscana, si trasferirebbe in prestito per la prossima stagione.

