Domenica pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Bergamo Alta hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato un 62enne della provincia di Brescia.

L’uomo, già gravato da precedenti, è stato notato dai militari dopo aver tentato di forzare l’ingresso di una cantina di un ristorante di Città Alta: avendo però intuito di essere stato visto, ha tentato la fuga a piedi verso la funicolare. È stato subito fermato.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 bottiglie di vino pregiato, per un valore complessivo di oltre mille euro. Erano nel suo zainetto ed erano state trafugate da un primo ristorante, sempre in Città alta dove, prima di essere sorpreso dai carabinieri, aveva già consumato il primo furto.

Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata una bicicletta, anche questa di un certo valore, rubata alcuni giorni prima, sempre nel centro storico di Bergamo, il cui furto era stato denunciato ai carabinieri della zona.

Condotto in caserma, l’autore dei furti è stato dichiarato in stato di arresto.