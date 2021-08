“La solidarietà, mia e di tutta la Lega, ai 31 sindaci bergamaschi multati per una manifestazione regolarmente autorizzata in Val Brembana lo scorso 7 agosto. Dove non arrivano le leggi deve arrivare il buon senso, chiederò personalmente l’intervento di prefetto e ministro per togliere queste sanzioni ai primi cittadini”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.