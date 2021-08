Si chiude la prima giornata di Serie A: pari in rimonta per il Cagliari contro lo Spezia, il Milan espugna Marassi

Buona la prima. Si è chiusa la prima giornata di Serie A. Il primo postcipo di giornata tra Cagliari e Spezia finisce 2-2. Gli ospiti in doppio vantaggio con le reti di Gyasi e Bastoni, poi rimontati dalla doppietta di Joao Pedro, in gol prima su azione poi su rigore. Il brasiliano è entrato inoltre nella storia del club sardo diventando il quinto giocatore nella storia del Cagliari a segnare in ben sette stagioni diverse in Serie A, dopo Luigi Riva (12) Daniele Conti (11), Nene (10) e Ricciotti Greatti (7). Élite.

Vince invece il Milan contro la Sampdoria nel secondo posticipo di giornata. Decisivo un gol di Bahim Diaz nei primi 10′ di gioco. Per il resto gara equilibrata con i rossoneri che sono riusciti a difendere il vantaggio siglato dal loro numero 10, bravo a non far rimpiangere Calhanoglu.

