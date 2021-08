Sabato 21 agosto è iniziata l'avventura alla Lazio Cup per l'Under 18 LND, in arrivo a Sora dal raduno di preselezione svoltosi Venerdi 20 a Roma. Lo stage nella Capitale, terminato con l'amichevole a ranghi contrapposti, ha fornito le indicazioni necessarie al tecnico Giannichedda per scegliere i ventitré calciatori classe 2004 che parteciperanno alla 13ª edizione del torneo al via tra tre giorni: Oggi l'esordio col Benevento (ore 16.30), mercoledì la sfida col Crotone (ore 9.30) e giovedì l'ultimo impegno del girone contro la selezione del Canada (ore 9.30). Tutti gli incontri si giocheranno al Comunale di Casalattico (FR), lo stesso impianto che ospiterà gli… Source