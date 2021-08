E’ stato esteso fino al 15 settembre l’accesso diretto a tutte le fasce di età in alcuni degli hub del territorio, per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni. L’elenco è consultabile sul sito della Regione. Nei primi 6 giorni di accesso diretto sono stati in totale circa 21.000 i … Leggi tutto L’articolo Vaccini contro il Covid, il Piemonte prolunga…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it