Brekalo è stato accostato alla Lazio, ma ora il croato sembra essere a un passo dal Villarreal: la situazione

Josip Brekalo è un nome che sembrava esser finito sul taccuino della Lazio, che è alla caccia di un sostituto di Correa, finito all’Inter. Il croato però è una pista che pare sfumare definitivamente.

Il giocatore del Wolfsburg, secondo quanto rivelato da Gianlucadimarzio.com, sarebbe ora a un passo dal Villarreal. Il talento sarebbe quindi pronto a mettersi alla prova in un campionato importante come la Liga. Non resta che attendere l’ufficialità dell’affare.

