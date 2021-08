Caicedo sembra esser finito nel mirino della Sampdoria. L’interesse dei doriani troverebbe ulteriori conferme

Il futuro di Felipe Caicedo è senza alcun dubbio uno degli argomenti più caldi di questi ultimi giorni di mercato. Ed ecco che per l’attaccante ecuadoriano sembrerebbe scatenarsi una sorta di vero e proprio derby della Lanterna.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il calciatore non avrebbe ancora dato una risposta al Genoa, che avrebbe praticamente raggiunto un accordo con il club capitolino. Ed è per questo che la Sampdoria starebbe cercando di inserirsi per l’ex Espanyol. Possibile dunque che i doriani possano effettuare il sorpasso sui rivali cittadini.

