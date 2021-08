Un aspetto che sta sfuggendo a molti, – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio- in questo surreale dibattito estivo su eventuali cambi di marcia da realizzare su Corso Mazzini, è che il tema centrale della discussione dovrebbe essere incentrato sulla realizzazione di un’isola pedonale permanente, cioè di un’area di circolazione totalmente interdetta ai veicoli.

Catanzaro è infatti l’unico capoluogo di provincia in Italia a non avere un’isola pedonale e quindi dispone di zero metri quadrati riservati esclusivamente ai pedoni, contro una media nazionale di 32 metri quadrati ogni 100 abitanti e contro città come Venezia, Verbania, Cremona e Terni che superano i 100 metri quadrati ogni 100 abitanti.

Se ben progettata e ben inserita, l’isola pedonale ha dimostrato di produrre effetti positivi nell’immediato e sul lungo periodo: una riduzione dei livelli di smog e rumore, accompagnato da una crescita del numero di utenti del trasporto pubblico e poi una miglior tutela di monumenti e patrimonio storico-artistico, una valorizzazione turistico-commerciale, un generale aumento della vivibilità cittadina.

Perchè, allora, non fare propria, da parte dell’amministrazione comunale, la proposta lanciata mesi addietro dall’associazione culturale “Cara Catanzaro” e dal suo presidente Claudio Pileggi finalizzata ad istituzionalizzare l’isola pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra piazza Grimaldi e piazza Santa Caterina, appena 200 metri, che in tal modo diventerebbero isola pedonale permanente, isola pedonale “vera” e non ZTL (zona a traffico limitato) ?

Rispetto, ovviamente, tutte le opinioni sulla opportunità o meno di creare una isola pedonale in città. C’è a chi piace molto, l’idea dell’isola pedonale su Corso Mazzini, a chi piace così così, a chi piace per nulla. Io mi iscrivo alla prima categoria, ma non è questo il punto.

Cosa dicono i cittadini rispetto all’esigenza di fare di Catanzaro una città normale, in cui esista un’isola pedonale interamente dedicata al passeggio, alla cultura, allo shopping, al tempo libero ?

Non c’è forse un assordante silenzio da parte delle associazioni, del mondo della cultura e della società civile ?

Preferiscono i catanzaresi un’isola pedonale permanente, al riparo dagli scarichi delle auto, oppure continuare a passeggiare su un corso invaso militarmente dalle automobili ?

La chiusura di tanti esercizi commerciali sul corso conferma che la crisi non era determinata dalla chiusura del traffico, ma da una serie di fattori generali (indebolito potere di acquisto delle famiglie, sviluppo dell’e commerce, centralità dei parchi commerciali) e locali (scarsa attrattività del centro storico).

E allora perchè non scommettere su una proposta che consegnerebbe a Catanzaro un’isola pedonale vera e permanente, vero salotto cittadino, centro di cultura, di arte e di tecnologia ? .

Bene per il dibattito che si è creato in città (nonostante qualche nota stonata di sapore ideologico e di contrasto a tutti i costi dell’Amministrazione), ma si recuperi l’aspetto legato all’istituzione dell’isola pedonale permanente.