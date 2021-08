Negli ultimi giorni l’Azienda Ulss Dolomiti ha registrato un incremento dei casi di covid, incremento sostenuto in particolare da rientri in Italia di persone provenienti dell’area dei Balcani ed in particolare della Macedonia (attualmente positivi 23 Macedoni, 7 Kossovari, 5 Albanesi)

Si ricorda che, per coloro che provengono da Stati e territori nell’elenco D e che hanno soggiornato o sono transitati anche in uno o più Paesi dell’Elenco D nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, l’Ordinanza 29 luglio 2021, in vigore fino al 30 agosto 2021, sono stabiliti i seguenti obblighi:

1. Effettuare un test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo, nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia.

2. Sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di cinque (5) giorni e attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il Dipartimento di Prevenzione allo mail covid_19@aulss1.veneto.it 0437/514343

3. Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento di cinque (5) giorni alla fine della quarantena, prenotato dal Dipartimento di Prevenzione e GRATUITO.

4. Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da presentare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo.

Si raccomanda a tutti coloro che sono rientrati negli ultimi 10 giorni dall’area Balcanica e che non lo avessero ancora fatto di sottoporsi urgentemente a tampone.

ELENCO PAESI DELL’ELENCO D ordinanza del 29 luglio 2021:

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

ORARI E SEDI COVID POINT TAMPONI:

Covid Point per utenti esterni con ACCESSO LIBERO :

• Covid Point Belluno-Ospedale (drive-in San Gervasio):

o tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30

• Covid Point Feltre-Anzù: (DAL 1 SETTEMBRE RICOLLOCATO ALL’EX MARAGONI ORARIO 13.30 17.30)

o dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 12.30

• Covid Point Agordo-Tamonich:

o martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi), dalle 9.00 alle 10.00

• Covid Point Tai di Cadore:

o martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi), dalle 13.00 alle 15.00

ANALISI ETA’

Si rileva che le nuove positività riscontrate si collocano quasi esclusivamente al di sotto dei 65 anni, attestando che le alte coperture vaccianli negli over 65enni riducono in modo molto importante i numeri di infezione.

CAMPAGNA VACCINALE

Si ricorda che in tutti i punti vaccinali dell’ulss Dolomiti è previsto l’accesso libero per le persone tra 12 e 25 anni e per le persone con più di 60 anni (sedi e orari sul sito www.aulss1.veneto.it)

Da oggi al Centro di Vaccinazione di Sedico (pala skating) , attivato in collaborazione con Luxottica, l’accesso libero sarà attivo tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00.

Nei prossimi giorni, inoltre, sono in programma le seguenti sedute ad accesso libero per tutte le età:

•Venerdi 27/08/2021 15.00 – 16.00 Fonzaso – centro polifunzionale

•Sabato 28/08/2021 09:00-12:30: Chies Alpago – ambulatori Lamosano

Infine, sabato 28 agosto, è in programma la seduta vaccinale in orario serale 19.00 21.00 a Feltre in Campo Giorgio

