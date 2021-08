Continua la marcia che porterà all’assegnazione della città italiana che ospiterà i prossimi Eurovision contest 2022. La data per l’assegnazione è sempre più vicina, si aggira tra fine agosto e inizio sttembre. Sono 5 le città rimaste in corsa per ospitare l’evento vinto dai Maneskin, e Torino figura tra queste. Insieme al capoluogo piemontese, sono … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it