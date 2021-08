Continua a tenere banco la questione stadio Flaminio in casa Lazio e non solo: le parole del candidato sindaco Michetti

La questione stadio Flaminio è senza alcun dubbio molto calda ed è diventata anche un argomento di campagna elettorale. A parlarne è stato infatti il candidato sindaco di Roma Michetti.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio: «Dare lo stadio Flaminio alla Lazio potrebbe essere utile per riqualificare l’area del Flaminio, dove nasce lo sport a Roma, perché è da lì che si è sviluppato tutto, considerando anche il fatto che la Lazio è nata a Piazza della Libertà, a poca distanza. Ora c’è la possibilità di far rivivere questo gioiello. Inoltre nella pancia del Flaminio c’era la possibilità di svolgere diversi sport. Io andrò volentieri all’iniziativa del 2 settembre per il Flaminio. Credo che faremo grandi cose per la Lazio e per la Roma».

