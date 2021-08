I prossimi 27, 28,29 agosto, presso gli ampi saloni dell’Hotel della Valle di Agrigento, si terrà il 6° Festival di Scacchi “Città diAgrigento”.

L’evento, che ha una risonanza internazionale, vedrà la partecipazione di grandi campioni della scacchiera, come: M.Marin, R. Ritvars, A. Warakomska, T. Galunova, M. Schippers,M. Vugina.

Il torneo andrà in simultanea su scacchiere, il prossimo 26 agosto ore 18,00, e vedrà la prestigiosa presenza del Maestro Internazionale Ucraino, LarkinVladyslav in esclusiva per i tesserati Leonardo Chess Club.

Sarà obbligatorio prenotarsi.

L’articolo Hotel della Valle, 6° Festival di Scacchi “Città di Agrigento” sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.