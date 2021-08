Le cose cambiano, si modificano, evolvono. Come i grandi amori o le relazioni importanti. Come noi: non siamo gli stessi di poco fa, non siamo ancora quelli che diventeremo domani. E così anche gli eventi importanti, quelli simbolici, iconici e riconoscibili trovano le loro nuove forme più adatte allo scenario presente, senza perdere identità e fascino.

Con questo spirito di rinascita e rinnovamento si prepara il Supersalone del Mobile, la grande manifestazione di design che anima il rientro settembrino a Milano. La più grande esposizione internazionale di stile non ha bisogno di presentazioni ma di sicuro questʼanno riserverà sorprese, con la partecipazione speciale dellʼarchitetto Stefano Boeri e un team internazionale di co-progettisti. Dal 5 al 10 settembre, sarà possibile accedere a percorsi di creatività che racconteranno una grande biblioteca del design contemporaneo.

Trattandosi di stile, bellezza e propositività, Mogi Caffè non poteva mancare in questa edizione tutta da scoprire al fianco di Arclinea e delle sue cucine progettate in una perfetta sintesi di stile e funzionalità.

Dopo aver esplorato il nuovo Supersalone, sarà la volta dei superyacht, per sognare di salpare verso nuovi orizzonti allo Yachting Festival di Cannes e al Monaco Yacht Show dove Mogi accompagnerà Ferretti Group. Cambiare, modificarsi, evolversi mantenendo identità e stile, dicevamo: questa è anche la storia del Gruppo Ferretti che dal 1968 progetta, costruisce e commercializza motor yacht e navi da diporto, interpretando il buongusto con stile e qualità inconfondibili. Eccoci allora impegnati in una crescita in bellezza, buon-gusto e qualità italiani da raccontare al mondo. Le cose cambiano, ma lo spirito e il cuore con cui si agisce rimangono gli stessi.

