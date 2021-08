Undici soggetti politici diversi a formare il Nuovo centrosinistra Catanzaro, ma che, a dire il vero, gli esponenti del MoVimento continuano a chiamare Nuovo centrosinistra più i Cinque Stelle. In ogni modo un esperimento politico che va avanti da un anno a questa parte in modalità spinta e volenterosa, animato da una dirigenza giovane che comprende in ordine di locandina: Catanzaro GeneRosa, Volt, MoVimento 5Stelle, Cambiavento, Partito democratico, Partito socialista italiano, Europa Verde, Catanzaro Vivace, Articolo Uno, Sud Democratici, Socialisti & Democratici. Tutti si sono dati appuntamento al Parco Gaslini per animare un dibattito pubblico su Turismo ambiente e sviluppo locale, introdotto e moderato da Marcello Barillà che, per una sera, ha lasciato la chitarra in custodia per rinverdire la sua professione di giornalista arguto e caustico. In scaletta una ventina di interventi che, pur se contenuti nel tempo prestabilito di 4 minuti ciascuno leggermente sforabili con piccoli accorgimenti dilatori, hanno prodotto una lunga maratona oratoria con gli inevitabili momenti di stanca e di ridondanza.

Si sono alternati al microfono esponenti delle formazioni partecipanti al Nuovo centrosinistra, così come di altre associazioni (Andrea Dominijanni per Legambiente) e del mondo delle professioni (Gerry Cuffaro presidente degli ingegneri e Biagio Cantisani già presidente degli architetti). Tutti, nel breve tempo a disposizione, sono partiti da ciò che è, la città dopo 25 anni di governo di centrodestra interrotto dal quinquennio di Rosario Olivo, per immaginare la città che potrebbe essere. Va da sé che la prima parte dell’esposizione è riuscita abbastanza agevole a tutti nell’individuare le cose che non vanno, la seconda, quella delle proposte, si è rivelata come è naturale più ostica e meno dettagliata. Su questo, però, c’è tempo. Le elezioni amministrative sono in programma per giugno 2022. Intanto c’è da registrare che per la prima volta da tempo quasi immemore, come ha detto Enzo Bruno, già presidente della Provincia e aspirante consigliere regionale, il centrosinistra “rischia” di arrivare all’appuntamento elettorale unito con programma sottoscritto e candidato sindaco designato con ampio anticipo proprio in virtù del lavoro preparatorio in corso. Numerosi gli spunti polemici, ovviamente, indirizzati alla gestione dell’attuale maggioranza guidata da Sergio Abramo e in alcuni casi estesi, per ovvie ragioni di contingenza elettorale, al governo regionale, come nell’intervento di Alessia Bausone in lizza per un posto di consigliere a palazzo Campanella per i Cinquestelle.

Qualche sguardo al passato, come quello di Antonio Argirò che per cinque anni dal 2006 al 2011 è stato assessore alla Cultura, e che si è chiesto per quale motivo non si è fatto ricorso a un piccolo mutuo per riattivare l’Aula Rossa di Palazzo De Nobili da tre anni inagibile. Nunzio Belcaro, attuale consigliere di Cambiavento subentrato da quasi due anni in Consiglio, ha rilevato contrariato, lui amante dei simboli, come non abbia potuto provare l’emozione di parlare nell’Aula in cui manca il tetto come nella canzone di Sergio Endrigo.

Sguardo retrò gettato anche da Gregorio Buccolieri, coordinatore cittadino del Psi, che in tema di ambiente ha rivendicato la primazia di Giacomo Mancini che già nel 1967 sancì con la legge ponte in 18 metri quadrati il diritto di spazio pubblico e in 9 di verde attrezzato, mentre risale al governo Craxi del 1983 l’istituzione del primo ministero dell’Ambiente. Buccolieri arriva all’attualità: “Non vogliamo che Lido sia solo la Marina dei catanzaresi. Immaginiamo che questo territorio diventi la locomotiva dell’intera città e di tutto il territorio che arrivi fino a Soverato. Oggi il quartiere si presenta, sporco, senz’acqua, senza ricettività turistica. Una città è capoluogo se riesce a essere guida per il territorio, e a questo Catanzaro ha abdicato”.

Ci aveva pensato Salvatore Passafaro, coordinatore cittadino del Pd, a dare qualche numero: “14 euro e 92 centesimi è la spesa pro capite che il Comune di Catanzaro destina alla tutela ambientale. La media nazionale è di 32 euro. Catanzaro spende meno della metà”. Così come è lungo l’elenco delle incompiute: la rete idrica, la rete fognaria, il depuratore, il porto. “Cosa lascia questo centrodestra alle future generazioni cittadine? Tutte cose da fare e da pagare”. L’ingegnere Gerry Cuffaro nel lamentare la penuria infrastrutturale di cui soffre il quartiere marino in entrata e uscita, ha posto la necessità che Catanzaro si doti di un Consiglio comunale all’altezza della tradizione, attento ai problemi tecnici che sono imprescindibili per una migliore qualità della vita. Conciso e lapidario l’architetto Biagio Cantisani: Piano strutturale di Catanzaro zero euro (il riferimento è all’affidamento gratuito della stesura del Psc) zero tituli, parafrasando il rientrante Murihno. Nel senso che del Psc si sa poco o nulla.

Dopo diversi altri interventi (tra gli altri Rosario Bressi di Catanzaro Vivace, Gaetano Reina di Volt, Domenico Varano del Meet up Catanzaro, Andrea Dominijanni di Legambiente, Domenico Marino del Psi) ha concluso Nicola Fiorita, leader di Cambiavento. “L’iniziativa è servita a testimoniare l’impegno di un gruppo di giovani che sta dimostrando una grande capacità di comprendere i tempi. Il tempo di Catanzaro è quello dell’emergenza. Una città che ha bisogno di mettere da parte le rendite di posizione, i vantaggi personali, le appartenenze, per costruire qualcosa che sia all’altezza del momento”. Fiorita fa tre esempi per esemplificare il tempo corrente. Il primo è l’incontro alla Cittadella con il ministro Patuanelli. Il sindaco di Reggio Calabria ha parlato dei problemi ambientali con un’analisi di sistema, mentre il sindaco di Catanzaro si è limitato a scaricare colpe e responsabilità sugli altri. “Non è un caso se Draghi telefona a Falcomatà e non ad Abramo. La nostra città è sparita dall’analisi politica del Paese”. Il secondo esempio è la discussione che si era tenuta due anni fa in Consiglio comunale per l’introduzione della tassa di soggiorno. Non fu approvata, quando sarebbe stata utile per fornirsi di mezzi per un grande piano per il turismo.

“Abramo ha eliminato alla radice il problema: non solo non c’è il piano, non c’è neanche il turismo”. Il terzo esempio riguarda il Piano strutturale. Doveva essere approvato due anni fa, ancora non è stato approvato. “L’ennesima bozza di pochi giorni fa è la fotografia del declino di questa città, senza nessuna idea di sviluppo, co un’unica ambizione di consentire la costruzione di qualche viletta tra la ferrovia e la strada”. “Allora – ha concluso Fiorita – c’è questo gruppo di persone che sta cercando di costruire una cosa non solo per vincere, ma per governare la città. Un gruppo che dice a Catanzaro: abbiamo rialzato la testa e non la abbasseremo fino a quando non costruiremo la Catanzaro che meritiamo. Non è solo il diritto avere l’acqua e un depuratore funzionante: a giugno dell’anno prossimo le elezioni saranno vinte da una squadra, e non da un uomo solo al comando, saranno vinte da un progetto e non dalla propaganda abramiana, saranno vinte da una visione diversa e nuova di questa città”.

Il prossimo appuntamento del Nuovo centrosinistra Catanzaro sarà un’iniziativa pubblica a sostegno delle donne afghane rifugiate in Italia.