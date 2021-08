La scherma è uno degli sport maggiormente colpiti dal Covid, che ha rischiato di metter in ginocchio una disciplina ultracentenaria.

Regole fondamentali come il contatto fisico e la vicinanza tra i contendenti sono infatti apparse subito in contrasto con le normative attuate per ridurre i contagi, costringendo così gli atleti a interrompere la propria attività per oltre un anno.

Nonostante l’impegno e la caparbietà messi in campo dagli esponenti di questo curioso quanto affascinante mondo, il lungo stop ha pesato su questa specialità soprattutto per l’assenza di gare.

Un disagio avvertito anche in provincia di Bergamo dove sono cinque le società presenti a partire dalla Bergamasca Scherma, fondata in città nel 1862 e guidata da quattro anni dal fiorettista Andrea Cassarà.

Di origine più recente appaiono invece il Club Scherma Città dei Mille e la Polisportiva Scherma Bergamo, la quale annovera fra le proprie fila la pluricampionessa italiana Paola Quarti.

La Compagnia della Scherma Lombarda e il CUS Bergamo Scherma completano il panorama orobico che, nonostante le numerose difficoltà incontrate negli ultimi mesi, è pronto a scommettere sui più giovani.

“Basterebbe osservare il numero dei tesserati in Lombardia prima del Covid per comprendere le difficoltà che stiamo attraversando – racconta Marco Fumoso, maestro del Club Scherma Bergamo Città dei Mille – . Se alcune società cittadine in passato potevano superare quota duecento iscritti, oggi i numeri sono decisamente ridotti. Tradizionalmente le Olimpiadi rappresentano per noi un volano, ma l’assenza di medaglie d’oro non ci ha sicuramente aiutati. Tutto ciò non ci ha impedito di ricominciare e proporre una serie di camp estivi multidisciplinari che consentano ai ragazzi di avvicinarsi a questo sport attraverso una serie di iniziative all’aperto”.

Il bilancio in parte insoddisfacente

emerso dalla rassegna a cinque cerchi non ha soltanto dato vita a una parziale rivoluzione nel mondo della scherma, ma ha fatto capire quanto sia importante puntare sulle nuove leve, pronte a fare il grande salto in vista di Parigi 2024.

“Tokyo ci ha permesso di comprendere come la tecnica italiana sia stata ormai esportata in numerosi Paesi all’estero. Questo è un fattore che non va sottovalutato per il futuro. L’assenza di competizioni ha inoltre impedito ad alcuni giovani di ottenere punti nel ranking e di rimanere in corsa per questo obiettivo – spiega il tecnico orobico -. Le Olimpiadi rimangono però sempre un sogno a cui ogni atleta ambisce, un traguardo raggiungibile gareggiando e venendo adeguatamente sostenuti. A Bergamo per esempio abbiamoGiacomo Gazzaniga che ha preso parte a Mondiali ed Europei Under 20, ma nelle fila della Bergamasca Scherma è possibile annoverare altri spadisti di ottimo livello. Il medesimo discorso vale anche per la Scherma Città dei Mille che nel 2018 ha conquistato il titolo italiano nella categoria Giovanissimi con Riccardo D’Angelo”.

Benché la scherma non abbia mai avuto la medesima attenzione riservata al calcio oppure al ciclismo, il movimento orobico ha avuto la fortuna di annoverare campioni del calibro di Riccardo Nowak (argento nella sciabola alle Olimpiadi di Londra 1908), Antonio Albanese (meglio conosciuto anche come “l’avvocato spadaccino”) e Mario Mangiarotti.

Celebre cardiologo e presidente del Coni orobico per oltre venticinque anni, quest’ultimo ha influenzato in buona parte la scuola schermistica bergamasca offrendo l’esperienza raccolta in campo internazionale insieme ai fratelli Edoardo e Dario.

“Insieme alla figlia Marzia stiamo cercando di realizzare una mostra che possa celebrare gli insegnamenti lasciati da Mario. Gran parte dei suoi oggetti sono già esposti all’ “Agorà della Scherma” di Busto Arsizio dove la Pro Patria Scherma ha realizzatoun vero e proprio museo, tuttavia stiamo cercando di raccogliere le ultime testimonianze presente per esporle nella nostra nuova sede a Loreto – anticipa Fumoso -. Vorrei infine ricordare anche la figura di Nando Cappelli che, per quanto fatto nella nostra città in qualità di atleta, presidente e dirigente; meriterebbe un’onorificenza”.