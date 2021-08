Ora c’è anche l’ufficialità: Davide Zappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’esterno del Chelsea ha completato le visite mediche e a partire dalle prossime ore inizierà a lavorare agli ordini di Gasperini. Come anticipato nei giorni scorsi, il classe ’92 arriva a titolo definitivo per una cifra leggermente più bassa rispetto a quella ipotizzata (vicina ai 7-8 milioni di euro) ed è il quinto acquisto della sessione estiva di calciomercato dopo Musso, Lovato, Demiral, Pezzella.

Il ragazzo nativo di Sora, al suo terzo approdo a Bergamo dopo le parentesi con la maglia della Primavera atalantina nel 2011 e in prima squadra nella stagione 2014-2015, è arrivato lunedì sera in città. Martedì mattina ha effettuato tutti i test di rito, si è recato nel quartier generale di Zingonia per la firma del contratto e ha conosciuto il tecnico e i nuovi compagni.

L’ingaggio di Zappacosta rappresenta un colpo importante perchè assicura all’allenatore un calciatore duttile, capace di giocare su entrambe le fasce, abile in fase difensiva e con una buona propensione all’attacco. Queste sono le caratteristiche che Gasperini chiede ai suoi laterali di centrocampo. Inoltre il 29enne vuole sfruttare la chance di mettersi in mostra tornando protagonista in Europa, dopo aver ben figurato lo scorso anno in Serie A con la maglia del Genoa.

Un colpo pronto a dare subito il suo contributo, per sopperire all’infortunio di Hateboer. L’olandese martedì mattina ha voluto tranquillizzare i tifosi pubblicando una foto sul suo profilo ufficiale Instagram direttamente dal letto di ospedale. I pollici alzati raccontano di un’operazione andata a buon fine e di un primo step superato. Con le dovute tempistiche il laterale della nazionale Oranje inizierà il percorso di riabilitazione e tornerà a disposizione non prima di dicembre.