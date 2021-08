CAMPOBASSO – A seguito dei gravi danni che gli ultimi eventi atmosferici hanno causato a diversi vigneti presenti in Basso Molise, l’assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso di avviare nell’immediato – come da prassi – tutte le verifiche sul territorio interessato.

Dopo tale procedura, sarà quindi avanzata presso il ministero la richiesta per il riconoscimento dello Stato di calamità. I danni subiti dalle aziende, soprattutto nella zona di San Martino e Campomarino, sono purtroppo ingenti.

Occorre sottolineare che la legge nazionale impone in questi casi dei parametri per far sì che la richiesta venga accettata e di conseguenza garantito un sostegno agli agricoltori coinvolti. Di sicuro, l’assessorato farà tutto ciò che è nelle sue competenze e prerogative.

