Mercato professionisti in pillole, 24 agosto SERIE A Berardi – Fiorentina 55% – la chiave è la volontà del giocatore, che ha chiesto per la prima volta la cessione. I viola sono in pressing, ma occhio anche all’Atalanta SERIE B Taugourdeau- Vicenza 50% – Un mese fa il gran rifiuto. Ora la pista si riapre? SERIE C Ardemagni – Juve Stabia 50% – La risposta tarda ad arrivare. Un segnale, ma la situazione può cambiare da un momento all’altro Source