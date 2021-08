Milan-Cagliari: è iniziata la vendita libera dei biglietti per San Siro in vista della gara di domenica sera. La situazione

Come riportato dalla società rossonera sul proprio sito ufficiale, è ufficialmente iniziata la vendita libera dei biglietti per San Siro in vista di Milan–Cagliari, in programma per domenica sera.

Negli scorsi giorni la prelazione era riservata esclusivamente agli abbonati della scorsa stagione, mentre ora chiunque rispetti i requisiti sanitari può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi. Finalmente i tifosi potranno tornare allo stadio e tifare le due squadre come non potevano fare da tempo.

