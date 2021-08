Per la prima serata in tv, mercoledì 25 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Superquark”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Quasi amici”. Dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giù, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui, che lo porti in giro e che accontenti ogni sua richiesta, e assume come badante Driss, un giovane senegalese dalla pelle scura appena uscito dal carcere. Driss, però, è la persona meno adatta a quel tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia folle e inaspettato.

RaiDue alle 20.55 trasmetterà la partita di pallavolo femminile fra Croazia e Italia, valida per i campionati europei. A cura di Rai Sport Zara (CRO). Quarta giornata – gruppo C Telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Famiglia allargata”; su Rai4 alle 21.20 “Fredda è la notte”; su La5 alle 21.05 “Oggi sposi”; su Iris alle 20.55 “Le riserve”; e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.30 dove andrà in scena “Il Flauto Magico” di Mozart proposto nell’allestimento del duo franco-canadese Barbe & Doucet con la direzione di Ryan Wigglesworth.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Hunting Hitler – Caccia a Hitler”; su La7D alle 21.30 la serie “The good wife” e su Mediaset Extra alle 21.10 “Resto umile world show”.

