La Biblioteca civica di Belluno ha programmato due nuovi itinerari naturalistici e ambientali accompagnati da Anacleto Boranga, nell’ambito della fortunata serie “CammiNATURAlmente”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, a partire da oggi, alla Biblioteca, scrivendo una email a biblioteca@comune.belluno.it oppure chiamando il numero 0437 948093. Le prenotazioni saranno riservate a un numero massimo di 15 persone per ogni uscita.

Sabato 4 settembre – I Nostri alberi raccontano

Quello proposto sarà un percorso nei giardini di piazza dei Martiri e al parco Città di Bologna, per riconoscere gli alberi nelle loro forme e caratteri, e nelle storie, miti e tradizioni a essi legati. Sarà una passeggiata che correrà sul filo della realtà e della immaginazione.

Durata della visita, circa due ore e mezza. Ritrovo alle ore 14.30 all’entrata di piazza Piloni per il parco Città di Bologna.

Sabato 11 settembre – Igne e le strade lastricate

Il secondo percorso è ambientato tra chilometri e chilometri di mulattiere, selciate e fiancheggiate da muri a secco, che salgono dal paese di Igne per raggiungere la montagna, dove anche il più piccolo fazzoletto di terra veniva falciato e il fieno portato a valle con le slitte (“lode” o “musse”). Si tratta di percorsi ancora quasi intatti che ricordano un lavoro immane, periodi di fatiche e privazioni in un’economia di sopravvivenza, ma anche

la ricchezza dell’ingegno umano, meritevole di ammirazione.

Il percorso ha una lunghezza di circa tre chilometri e mezzo, andata e ritorno, con dislivello in salita di circa 200 metri. La durata della visita sarà di circa 3 ore. Si raccomanda l’uso di pedule o scarponcini con buona suola antiscivolo. Ritrovo alle ore 14.30 in piazzale Resistenza (Stadio) oppure successivamente a Igne all’inizio della mulattiera, a monte del paese.

Sarà necessario il rispetto delle norme anti Covid-19 e tutte le cautele previste dalla normativa vigente.

Il costo a persona per ogni escursione è di 5 euro, da versare direttamente alla guida il giorno dell’escursione. Per i minorenni invece la partecipazione è gratuita.

In caso di brutto tempo l’escursione verrà annullata o rimandata a data da destinarsi.

Eventuali informazioni al telefono 340 876 9665 (Anacleto Boranga).

