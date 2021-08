Stagione difficile quella trascorsa, stagione caratterizzata dalla convivenza con il COVID 19 e con la gestione delle procedure messe in opera dalle Federazioni e, di conseguenza, dalle società in grado di farne fronte.

Nonostante le grandi difficoltà, la carenza di strutture idonee a svolgere attività sportiva, la mancata disponibilità da parte dei dirigenti scolastici ad assumersi responsabilità sull’apertura degli Istituti all’esterno e le tante rinunce a svolgere attività sportiva di tante ragazze, la stagione 2020/2021 è stata ricca di risultati e soddisfazioni per la Stella Azzurra Catanzaro, massima espressione della Pallavolo femminile del capoluogo.

La serie C, costituita da un mix di atlete esperte e da giovanissime esordiente nel massimo campionato regionale, ha disputato un campionato onorevole, ma condizionato dall’assenza di alcuni elementi cardine nella prima parte della stagione. Una partenza con 4 sconfitte consecutive per 3-1 in un girone terribile con Paola, Lamezia e San Lucido, ma una seconda parte di stagione con una serie positiva di 6 partite vinte consecutive.

L’under 17, che puntava alla finale regionale, ha fallito l’obiettivo, ma l’infortunio della capitana Federica Longo ha limitato considerevolmente il gioco della formazione che in ogni caso è giunta seconda ad un solo punto dalla Raffaele Lamezia, disputando una ottima stagione, con una solo sconfitta.

Le sorprese più belle sono giunte dalle formazioni under 15 e under 13 che hanno vinto il Campionato interprovinciale e classificandosi entrambe al secondo posto alle finali regionali, dietro alla Pallavolo Rossano e alla Jonica Siderno.

La Coppa di Divisione in cui si è schierata la formazione under 17 ha chiuso con un ottimo secondo posto interprovinciale, che potrebbe dare l’accesso alla Serie D, secondo Campionato Regionale.

La compagine della presidentessa Katia Torchio che riconferma la Mastria Vending di Renato Mastria come main sponsor, si schiererà confermando la formazione che ha disputato lo scorso campionato con la sola eccezione di Elena Fiorini, chiamata in Serie B dalla Volley Reghion di Reggio Calabria, ma che vedrà tornare a calcare il parquet del Pala Giovino la centrale Stephany Barberi, ferma per 2 anni per gravidanza, elemento esperto e dalle grandi motivazioni, anche se darà una disponibilità limitata agli impegni di famiglia.

La società, quindi, conferma in blocco il gruppo di giocatrici giovani e fortemente motivate alla disputa di questa nuova stagione in Serie C, ma soprattutto motivate a portare avanti su Catanzaro un progetto di crescita tecnico.

Importante novità della scorsa stagione è stata la collaborazione con il Volley Botricello, importante settore giovanile guidato dal tecnico Raffaele Lo Prete, e che continuerà in questa con i prestiti delle due gemelle Gaia e Francesca Caliò, classe 2005, e del libero Emanuela Bubbo, classe 2007.

Partiamo dalla regia: Marta Mancuso, classe 2004, e Gaia Caliò, classe 2005, si sono dimostrate già nella scorsa stagione elementi dal grande valore tecnico e dalla grande capacità di gestione del gioco.

Al centro: Alessandra Teti, classe 2000, che al suo esordio nella scorsa stagione ha disputato un campionato in crescita; Alessandra Talarico, classe 2007, rivelazione della scorsa stagione in cui è stata chiamata a disputare il campionato da titolare nella massima serie dimostrando grandi prospettive; Giorgia Mastria, classe 2005, poco impiegata in massima serie, ma protagonista in Under 17 e Coppa Divisione; Stephany Barberi.

Nel ruolo di schiacciatore: innanzitutto il capitano Elisa Braichuk, classe 1999, una delle bocche di fuoco determinanti della scorsa stagione; Francesca Caliò, classe 2005, che sarà una delle scommesse del tecnico Fiorini, migliore realizzatrice nei campionati Under 17 e Coppa Divisone; discorso a parte va fatto per Federica Longo, classe 2004, giocatrice dalle grandi doti tecniche, ma che esce da un grave infortunio al ginocchio e dovrà recuperare il massimo stato di forma fisico e mentale durante la stagione; Mirella Scozia, classe 2004, capitano della Coppa Divisone ed elemento di grande ordine tecnico tattico; Valeria Strazzeri, classe 1997, giocatrice completa e capace di offrire buone prestazioni in tutte le zone del campo, ma ferma da due stagioni.

Nel determinante ruolo di opposto: Maria Cristina Galea, classe 2001, che dovrà rappresentare uno dei riferimenti delle palleggiatrici, nello sviluppo del gioco d’attacco, e la sorpresa Gaia Dolce, classe 2005, anch’essa in incredibile crescita tecnica nella scorsa stagione agonistica.

Nel ruolo di libero: Marta Procopio, elemento di esperienza della formazione di Peppe Fiorini, e Aurora Pellegrino, classe 2005.

Lo staff tecnico composto da Peppe Fiorini e Andrea Spina, nel ruolo di secondo allenatore e scout man.

Dal punto di vista sanitario importante il contratto di collaborazione stipulato con la Fisioexpress di Luca Iannelli, con la quale si svolgerà un importante lavoro di valutazione fisica e biomeccanica, fornendo valutazioni essenziali a supporto dello staff tecnico.

Fino a qui tutte le note positive e i primi progetti importanti della Stella Azzurra, ma il periodo continua ad essere caratterizzato dalla indisponibilità dei dirigenti scolastici delle scuole in cui la Stella Azzurra portava avanti i settori giovanili e i Centri avviamento allo sport. Delle 170 tesserate del 2019 solo 50 hanno potuto svolgere attività e a ben 120 è stato impedito di farlo. Per una società che fonda la propria esistenza sullo sviluppo e l’insegnamento della pallavolo alle giovani catanzaresi, è motivo di grande amarezza, soprattutto considerando il grave danno che si sta arrecando alla salute delle nostre giovani generazioni.

Peppe Fiorini: “E’ stata una stagione di grande responsabilità per la nostra associazione. Portare in palestra 50 atlete e fare loro disputare una stagione sportiva quasi normale è stato un grande risultato per la dirigenza. La fiducia concessaci dai genitori è stato un segnale importante che ci ha dato la forza di affrontare difficoltà che molte altre società non hanno avuto la possibilità di affrontare. I risultati sportivi raggiunti sono importanti, ma passano assolutamente in secondo piano.

Insieme all’assessore allo sport del Comune di Catanzaro Lea Concolino si sta cercando di portare avanti una graduale ripartenza con sempre maggiori prese di responsabilità da parte delle società, cercando di garantire le norme di sicurezza sia alle società che agli alunni delle scuole e sono fiducioso che la situazione verrà sbloccata, COVID permettendo. Siamo fiduciosi che l’impegno dell’Amministrazione creerà le giuste condizioni per il superamento degli ostacoli.”