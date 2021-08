Irpiniatimes.it

Comunicazione del sindaco di Sturno Vito Di Leo – “È cominciato il montaggio delle giostrine per bambini e delle attrezzature fitness per percorso vita nell’area adiacente gli impianti sportivi di via Castagneto.

La superficie interessata, fitta di alberi di castagni e querce, ha una estensione di circa 3.000 mq. e collega Via Castagneto con Via Sterparo. L’intero progetto è stato finanziato per un importo di euro 42.240,00”.

