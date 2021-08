Sono 5.267.591 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17.45, il 93.3% di quelle ricevute dal commissario nazionale per l’emergenza, 5.644.425. La Puglia resta, quindi, al settimo posto nella classifica delle Regioni più virtuose nel rapporto tra dosi ricevute e utilizzate.

In provincia di Bari si registra una larga adesione nella fascia 12-19 anni, sono quasi 5.800 gli adolescenti e ragazzi che si sono vaccinati negli ultimi due giorni, 99mila in tutto. In crescita anche la copertura vaccinale: tra i 12-19enni è al 67% con prima dose e al 34% con ciclo completo. Percentuali ancora più elevate dai 20 anni in poi, con l’86% dei cittadini baresi che ha ricevuto almeno una dose e il 75% che ha completato il ciclo di immunizzazione.

