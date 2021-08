Sono state 34.086 le dosi di vaccino somministrate nell’ultima settimana, dal tardo pomeriggio di martedì 17 al quello di martedì 24 agosto: un dato in ripresa, come ci si attendeva al rientro dalle vacanze estive.

Di queste, 15.682 sono state le prime, 18.404 i richiami. Attualmente, quindi, l’82,95% della popolazione risulta coperta da almeno una dose, il 69,69% ha completato il proprio ciclo vaccinale: si tratta rispettivamente di 785.451 e 659.912 persone.

All’appello della prima inoculazione, al momento, mancano ancora 161.355 bergamaschi in età vaccinabile: tra loro c’è chi per scelta non ha ancora aderito (o non è intenzionato a farlo) alla campagna, ma anche chi per condizioni cliniche non è idoneo alla somministrazione.

A livello regionale si è raggiunta quota 13.423.312 dosi di vaccino somministrate, con l’utilizzo del 94,66% di quelle a disposizione: oltre 9 milioni effettuate con Pfizer.

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

