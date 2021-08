È stato dimostrato che poche persone all’interno di un ambiente diffondono nell’aria virus e batteri in grado di trasferire eventuali fattori patogeni. A quel punto tutti i rimedi contro il Covid-19, come mascherine e gel per le mani, diventano inutili, non sono più rimedi.

Il problema è nell’aria che respiriamo e sulle superfici che tocchiamo, ecco la ragione per cui l’aspetto da verificare interessa più le cose che non vediamo che gli oggetti che utilizziamo.

Stiamo entrando nell’epoca in cui il controllo della sicurezza verte sulle probabilità di contagio e seguendo gli studi annessi si è arrivati alla conclusione che il rischio di contagio all’interno di un ambiente chiuso è 1000 volte più alto rispetto a quello di un ambiente aperto.

Viviamo un’epoca in cui molte convinzioni sono diventati falsi miti e disinfettare oggetti e superfici con solventi non è più sufficiente. Anche il concetto di edificio malato è da revisionare.

La sanificazione di un ambiente, partendo da casa propria, passando dall’ufficio in cui si trascorrono parecchie ore e completando il percorso in grandi ambienti affollati come aeroporti, alberghi, ospedali, è fondamentale

– alzare la vivibilità;

– abbattere il rischio da contagio.

Non c’è bisogno di trasferire atteggiamenti fobici, e la comunicazione mediatica oggi spinge proprio verso una spasmodica diffusione di mancanza di controllo. Il risultato di questo atteggiamento, nella testa della gente, finisce spesso con generare reazioni ipocondriache.

È necessario fare chiarezza!

Ecco perché AirLibra sostiene la scienza e definisce con criteri tecnici e certificati la sanificazione dell’aria.

In funzione delle necessità si utilizza semplicemente lo strumento corretto.

La sanificazione per AirLibra viene intesa con strumenti che possono funzionare

– in continuo

– in presenza di persone

Un sanificatore AirLibra crea le condizioni ideali di vivibilità e la messa in sicurezza in una stanza, di un ufficio, di un ambiente chiuso.

Ogni virus, ogni batterio, odori ed pulviscoli nocivi, possono essere eliminati in modo definitivo e il locale diventa un luogo sicuro lontano da pericoli.

Vivere attimi, minuti, ore all’interno di un ambiente non deve essere un problema. Soprattutto se all’interno dell’ambiente si ospitano persone di diversa provenienza esterna. Avere il controllo dell’aria che si respira è fondamentale.

Esiste una soluzione unica, funzionale, uno strumento per risolvere il problema della diffusione di virus e batteri nell’aria?

AirLibra è la risposta

Con la tecnologia al fotoplasma è stato ideato e distribuito da AirLibra uno strumento plug and play in grado di rendere tutto semplice.

Si tratta di un elettrodomestico che si aggancia alla rete elettrica con una normale presa di corrente. All’interno esiste una lampada che può essere sostituita in autonomia con dei costi assolutamente contenuti e può essere gestita, alla fine del suo ciclo, come un rifiuto non speciale. Questi elettrodomestici si acquistano, come per la maggior parte degli strumenti, online! Visita comodamente il sito www.airlibra.it e risolvi il tutto con un click! Esatto hai capito bene, uno strumento solo.

Sempre tramite il sito trovi tutto il necessario per chiarire ogni tuo dubbio, assistenza compresa.

La variabile è la metratura dello spazio in cui si dovrà far purificare l’aria. Da 20 a 100m² per coprire le richieste più ricorrenti.

Non ci sono più scuse per essere preoccupati se il problema viene risolto a monte. Ed i benefici sono moltissimi. Basti pensare che l’azienda ha studiato, testato, diffuso l’uso di questa tecnologia ben prima del periodo del Coronavirus e le sue applicazioni erano già note per gli ambienti in cui la circolazione di virus e batteri era, ed è!, un problema da risolvere. Bagni pubblici, ambienti affollati, sale d’attesa o locali dei fumatori, solo per citarne alcuni…, sono argomenti di tutti i giorni per gli strumenti AirLibra.

Insomma AirLibra è marchio veterano della sanificazione dell’aria e si discosta da strumenti che semplicemente deodorano gli ambienti con soluzioni chimiche. Qui si parla di un elettrodomestico, unico nel suo genere, in grado di filtrare e purificare l’aria dalla presenza di odori, muffe, batteri e agenti vari dannosi per le vie respiratorie.

Vivere all’interno di ambienti rende necessario adottare rimedi per superare il dubbio di incorrere in problemi legati ad infezioni trasferibili tramite l’aria che si respira. AirLibra ha la risposta!