Articolo in aggiornamento

Ieri in Molise 4 nuovi contagi su 392 tamponi effettuati (1%), 0 decessi, 0 ricoveri, 1 dimissione e 10 guariti.

GIORNO DI LUTTO, IL VIRUS FA UNA DELLE VITTIME PIU’ GIOVANI IN MOLISE

DOMANI ALLE 11 ULTIMO SALUTO A GIADA MORINI – Guglionesi affranta per la perdita di una giovane concittadina a causa del virus. La comunità si interroga sulla evitabilità di una morte che ha lasciato interdetti e addolorati mentre al cimitero comunale si predispone tutto per l’ultimo saluto alla madre di 36 anni. Le regole anti covid impongono solo una benedizione, che avverrà domani mattina alle ore 11. Sui social innumerevoli messaggi di cordoglio per il marito e soprattutto i tre figli di Giada Morini, la vittima covid più giovane di Guglionesi e una delle più giovani in Molise (la più giovane in assoluto è stata Mariangela, 33 anni di San Martino in Pensilis). Era stata ricoverata in Infettive il 17 luglio e due settimane dopo trasferita in Terapia Intensiva per un aggravamento del quadro clinico. All’alba di oggi il suo cuore ha cessato di battere: impossibile riportare all’autonomia respiratoria i polmoni, compromessi irrimediabilmente dalla polmonite da covid. Giada Morini non era vaccinata ed era un soggetto fragile. Lascia che figli che hanno tra i 13 e i 21 anni.