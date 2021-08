Irpiniatimes.it

Sarà distribuito a partire dal prossimo mese di Settembre il nuovo volume tecnico scientifico dal titolo “L’interrogatorio nel processo penale”. Tecniche e limiti scritto da Salvatore Pignataro. La prefazione al volume è stata scritta dalla prof. avv. Laura Di Filippo Docente di Criminologia presso l’Università degli Studi di Teramo. La prefazione invece è stata curata dal prof. Mirco Turco docente e Presidente di Forensics Group. All’interno del volume anche alcuni interventi introduttivi a cura dell’avvocato Salvatore Vitrano penalista del Foro di Palermo e Walter Mauriello avvocato del Foro di Avellino e Presidente nazionale di Meritocrazia Italia. Nel volume viene rilevato il ruolo dell’interrogatorio all’interno del processo, la comparazione tra verità e legge, la comunicazione non verbale, gli indizi, i tranelli psicologici, le domande all’interrogato e i protocolli di interviste con la valutazione delle affermazioni.

Biografia dell’autore.

Salvatore Pignataro nato nel 1974 ad Avellino. Laureato in Giurisprudenza con una tesi in Criminologia. Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Gli è stata conferita una Magister Scientiae Honoris Causa in Criminologia dalla “Norman Academy” nel 2020. Ha svolto per due anni la Scuola di Alta Formazione Politica con l`Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Specializzato in Criminologia Investigativa, Intelligence e Sicurezza. Criminologo investigativo professionista e Presidente regionale della Campania dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza. Componente della Commissione nazionale per la Cybersecurity della SOCINT (Società Italiana d’Intelligence). Ha svolto il Corso di Specializzazione per investigazioni Digitali Forensi. Docente di Criminologia Investigativa, Tecniche di Indagine e Digital Forensics presso l’università degli Studi Giustino Fortunato. Docente di Tecniche e Funzioni di Polizia Giudiziaria e Analisi dei fenomeni criminali presso la Scuola Regionale di Polizia Municipale della Campania. Docente di Politiche e strategie operative per la Sicurezza Urbana Università internazionale Demontaignè. Consulente della Procura della Repubblica di Avellino. Ha pubblicato quattro volumi di interesse universitario ed è componente di varie associazioni ed enti nazionali per la sicurezza e l’intelligence. Nel 2018 stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

