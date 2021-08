Ritorna la rassegna culturale Conversazioni in Taverna dell’Associazione Liberal Belluno, presieduta da Rosalba Schenal.

Giovedì 9 settembre 2021 ore 18:00 l’incontro dal titolo “Ai confini dell’inferno” una nuova indagine del commissario Castrogiovanni” di I.M.D. scrittore ed investigatore della Polizia di Stato. Tra globalmafie e lobbisti spregiudicati, uno spaccato della vita di questo Paese.

“La realtà supera la fantasia… Nell’Italia dell’ultimo quinquennio la realtà stessa non esiste più: ci si confonde tra ciò che è vero e ciò che vogliono che appaia tale. Viviamo tutti in un perenne stato onirico, dove non esiste più la certezza e il concetto di plausibile, probabile e verosimile sono al centro dell’ Universo”.

Conduce la serata l’avvocato Raffaele Addamiano.

Ristorante La Taverna – via Cipro, 7 – Belluno

prenotazioni: 0437 26839 – 336 559177

INGRESSO CON GREEN PASS

