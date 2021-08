Allenamento Lazio: tutti agli ordini di Sarri per una seduta tattica pomeridiana in vista della gara contro lo Spezia

Allenamento pomeridiano per la Lazio, che ha ormai dato il via alla preparazione in vista della gara contro lo Spezia di sabato alle 18:30 all’Olimpico. Ad inizio seduta tutti in circolo ad ascoltare Sarri. Visto l’imminente gara di campionato la natura dell’allenamento è tattica.

Giocatori divisi in due squadre che iniziano la seduta con un torello sul campo centrale lavorando sulla circolazione rapida della palla. A lavoro anche i portieri, con un allenamento per testarne la reattività. Il resto della squadra prosegue con esercitazioni su situazioni di gioco che potrebbero presentarsi nella partita contro lo Spezia. Esercitazioni in particolare sulle manovre offensive e sul tipo di assetto tatti da usare in attacco nella gara contro lo Spezia. Verso la fine dell’allenamento provate le situazioni da palla inattiva sia a favore che contro.

Domani ci sara la seduta di rifinitura.

