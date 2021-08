Ivan Malaspina ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione sul Regno Unito sta impedendo alle perturbazioni atlantiche di raggiungere le nostre regioni, anche se l’afflusso di correnti più fresche da est pilotate da una depressione sull’Europa orientale determinerà nei prossimi giorni una debole instabilità sulla Lombardia, con effetti principalmente sui rilievi.

Le temperature, dopo un aumento nella giornata di giovedì, subiranno un calo tra venerdì e sabato, ma rimarranno sempre su valori massimi gradevoli ovunque.

Giovedì 26 agosto 2021



Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo su tutti i settori. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di qualche nuvola sui rilievi con la possibilità di qualche breve e isolato piovasco sulle Prealpi. In serata cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 29 e 31°C.

Venerdì 27 agosto 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo sui rilievi, parzialmente nuvoloso altrove con la possibilità di qualche piovasco sulla pianura centro-orientale. Nel pomeriggio prevalenza di cieli poco nuvolosi ovunque, con solamente la formazione di qualche nuvola più significativa sui rilievi, associata a qualche breve e isolato piovasco sulle Prealpi. In serata cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28°C.

Sabato 28 agosto 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo ovunque, con solamente la formazione di qualche nuvola sui rilievi, associata a qualche breve e isolato piovasco sulle Prealpi. In serata cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26°C.