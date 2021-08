VENERDI’ 27 Il tentativo del sole di fare capolino tra i nuvoloni carichi di pioggia delle ultime 48 ore è più convinto in questo venerdì. Fin dalle prime ore del giorno avremo tempo bello e stabile. Anche le temperature riconquisteranno qualche grado e almeno fino alla notte non dovrebbero esserci né precipitazioni né copertura nuvolosa.

SABATO 28 Il fine settimana è molto a rischio per via di un nuovo vortice ciclonico che sta per piombare sull’Italia dalla Scandinavia. Già dal mattino avremo cieli piuttosto minacciosi. Nel primo pomeriggio arriveranno piogge e temporali sparsi sia sul litorale che lungo i rilievi. In serata ancora diversi rovesci a macchia di leopardo sul Molise. Oltre al maltempo a caratterizzare l’ultimo weekend di agosto saranno anche le temperature che andranno giù per effetto di correnti fresche

DOMENICA 29 Se avevate in mente una gita all’aria aperta per questa ultima domenica di agosto conviene pianificare una alternativa: il tempo continuerà ad essere incerto con molte nubi sparse e qualche pioggia. Il sole splenderà in maniera più convinta dal pomeriggio ma i capricci del meteo potrebbero minare questa ritrovata stabilità atmosferica