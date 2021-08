Lucas Biglia, ex Capitano della Lazio, ha parlato della nuova avventura di Inzaghi all’Inter e fatto un commento sul nuovo campionato

Lucas Biglia, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’attuale campionato e le big in corsa per il titolo. Ecco le sue parole:

INZAGHI – «Ha fatto una scelta dopo tanti anni, ha voluto fare un salto di qualità. Ha dimostrato in questi anni di saper gestire e lavorare bene, di ottenere risultati con la Lazio. Ha voluto fare un salto di crescita. Gli auguro il meglio, a lui ed al suo staff, che sono grandissime persone».

SCUDETTO – «Juventus, Napoli e Lazio sono squadre che hanno fatto bene. La Roma ha fatto bene. Sono tutte allo stesso livello, sarà un campionato bello da vedere».

