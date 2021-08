Dragusin al Cagliari? L’Unione Sarda smentisce ogni possibile interesse dei rossoblù per il difensore bianconero

Radu Dragusin al Cagliari? L’Unione Sarda prende le distanze dalle notizie riportate in questi giorni secondo che vedevano il difensore bianconero a un passo dalla retroguardia sarda. Il quotidiano afferma infatti che la società non ha mai provato interesse per il giocatore della Juventus.

L’articolo Cagliari-Dragusin, nessun interesse per il difensore bianconero proviene da Cagliari News 24.