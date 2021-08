L'A.Di.Se. ha comunicato ai propri associati l'organizzazione della consueta fase conclusiva della sessione estiva del Calciomercato.

Dopo l'inaugurazione di Rimini, che rimarrà negli annali per lo storico accordo raggiunto con l'A.I.C., gli operatori di mercato di Professionisti e Serie D tornano a Milano, all’Hotel Sheraton Milan San Siro, per un lungo weekend di trasferimenti nei giorni di venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31 agosto.



Sarà consentito l'accesso soltanto ai Right Holders accreditati e in possesso di regolare Green Pass. Source