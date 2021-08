Diego Farias ha destato l’interesse di Bologna e Sampdoria che propongono uno scambio alla pari. Attenzione alla scadenza del contratto

Ancora focus sul mercato in uscita per il Cagliari che si concentra sulla situazione relativa a Diego Farias. Come riporta L’Unione Sarda, l’attaccante brasiliano ha destato l’interesse di Bologna e Sampdoria che hanno proposto uno scambio alla pari, rispettivamente con Sansone e Caprari. Nel caso in cui la società non dovesse trovare un accordo con nessuno dei due club, il giocatore rischierebbe di restare in Sardegna col contratto in scadenza nel 2022.

