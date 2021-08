Non solo calciomercato in entrata: la Lazio pensa anche a sfoltire la rosa: tre i nomi che sembrano vicini alla cessione

In casa Lazio tiene banco il calciomercato. E la dirigenza capitolina non può non pensare anche a sfoltire la rosa. Sembrano essere tre i nomi vicini all’addio

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il primo nella lista del mercato in uscita è Caicedo. L’attaccante sarebbe finito nel mirino del Genoa, ma non sarebbe convinto della destinazione. Per di più il giocatore potrebbe liberarsi a zero la prossima estate e scegliere una meta come gli Emirati Arabi.I liguri però starebbero pensando anche a Momo Fares. L’esterno biancoceleste avrebbe detto di sì e l’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni. Occhi puntati pure su Denis Vavro. Su di lui sarebbe piombato l’Almeria, ma un trasferimento in Italia permetterebbe alla Lazio di usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita.

L’articolo Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: Caicedo e non solo proviene da Lazio News 24.