Campagna abbonamenti che prova lentamente a scaldare i motori – alla chiusura di ieri, poco più di cinquecento le tessere staccate – e sul campo prove generali di difesa e di attacco. In casa Catanzaro ci si avvicina sempre di più all’esordio in campionato contro la Virtus Francavilla. Tra il cauto ottimismo della piazza e l’attenzione sempre più alta nel gruppo di Calabro chiamato ora, dopo il positivo avvio estivo, alla conferma del proprio potenziale nel principale torneo della stagione.

SI PARTE – Si inizierà con due incognite per ciò che concerne lo scacchiere tattico: la prima in difesa a causa della contemporanea squalifica di Scognamillo e De Santis, la seconda in mediana dove Welbeck e Verna si contendono la titolarità. A proposito dell’ex Pisa sembrano ormai essersi chiariti gli orizzonti: il contratto in scadenza a giugno ha fatto accendere su di lui i fari di altri club ma la controffensiva rinnovo lanciata da via Gioacchino da Fiore pare al momento aver congelato tutto. Sciaudone, alternativa individuata in un primo momento dai giallorossi, si accaserà a Reggio Emilia.