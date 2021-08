Per la prima serata in tv, giovedì 26 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Il mostro”.

Donnaiolo e studioso di cinese, in perpetuo scontro con gli altri condomini e abile ladro di supermercati, Loris viene scambiato per un pericoloso serial killer. La polizia incarica l’abile agente Jessica di sedurlo e provocarlo – per poterlo smascherare e cogliere con le mani nella “marmellata”…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Come stelle nell’oscurità”: il cadavere del Sottufficiale Martin Delfino, viene ritrovato nel furgone di una ditta di surgelati. Ad effettuare le consegne è Reilly, un giovane farfallone, che dice di non avere idea di come il cadavere del marinaio sia finito lì…

RaiTre alle 20 trasmetterà la partita di pallavolo femminile fra Italia e Svizzera, valida per i campionati europei. A cura di Rai Sport Zara (CRO). Quinta giornata – gruppo C Telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

A seguire, alle 21.45 andrà in onda il film “Angel of Mine”. Lizzie, ancora sconvolta dalla morte della figlia avvenuta sette anni prima, perde lentamente la presa sulla realtà. Comincerà così a pensare che la sua bambina sia ancora viva vedendola in Lola, una piccola molto somigliante alla sua.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “L’amore è eterno finchè dura”; su Canale5 alle 21.20 “Windstorm 5 – Uniti per sempre”; su La7 alle 21.15 “I cannoni di Navarone”; su Rai4 alle 21.20 “Escape plan – Fuga dall’inferno”; su La7D alle 21.30 “Amori e disastri”; su La5 alle 21.05 “Step up”; su Iris alle 20.55 “Hollywood Homicide” e su Italia2 alle 21.10 “Pallottole cinesi”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21 con “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, con la direzione di Enrique Mazzola e la regia di Philipp Stölzl. Protagonisti principali Mélissa Petit, Vladimir Stoyanov, Stephen.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “FBI Most Wanted”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “ArciZelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.