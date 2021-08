Galderisi ha spiegato come Felipe Anderson abbia bisogno di fiducia: se Sarri gliela darà ci guadagnerà tutta la Lazio

Giuseppe Galderisi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha affrontato anche l’argomento Lazio:

«Da quando lo incontrai per la prima volta, in Sangiovannese-Gubbio, capii che c’era qualcosa sotto. Un allenatore che stimo tantissimo, seguo da sempre e ho provato a capire. Con Sarri si aspettano tutti la Lazio in alto, ma nessuno ha la bacchetta magica: ci vogliono pazienza e partecipazione. La sua sarà una squadra, che andrà sempre a mille per giocarsi le partite fino all’ultimo secondo. Quella è la mentalità di Sarri”.

SULL’ATTACCO – “A me piace l’acquisto Felipe Anderson. Il giocatore forte, ma non mentalmente, può perdersi, capita, ma i valori li ha. Vuoi scommettere che Felipe Anderson ti fa divertire se gli dai fiducia?”.

