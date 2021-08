In un comunicato stampa il gruppo consiliare M5S di Matera annuncia di aver depositato una mozione per chiedere l’intitolazione di un luogo pubblico della città dei Sassi a Gino Strada.

“Intitolare un luogo pubblico della città di Matera a Gino Strada: è questo il contenuto della mozione depositata dal gruppo consiliare del M5S di Matera che vede come prima firmataria la consigliera Mimma Carlucci. Con la fondazione Emergency, associazione indipendente e neutrale, fondata nel 1994, Gino Strada uomo e medico, ha fornito assistenza sanitaria e chirurgica gratuita e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Strada ha praticato una medicina basata sui diritti umani garantendo il diritto alla cura indipendentemente dal genere, nazionalità, censo o confessione religiosa; la sua missione laica espressa in tutto il mondo, ha contribuito a mostrare con coraggio una linea alternativa allo scontro tra i popoli. Come uomo di pace e di grande responsabilità sociale ha, con costanza e schiettezza, denunciato gli orrori della guerra battendosi affinché i Governi considerassero come prioritari la salute e il benessere dei propri cittadini e che le cure fossero gratuite e accessibili a chiunque.

L’umanità di Gino Strada continua ad essere un forte esempio e stimolo per le nuove generazioni e per tutto il personale sanitario che opera in prima linea in luoghi dove la dignità umana viene costantemente calpestata. Per il Movimento 5 stelle di Matera, l’intitolazione di un luogo pubblico a lui dedicato, è motivo di ringraziamento per quanto fatto in vita e per l’alto pensiero etico, sociale e politico lasciatoci in eredità. Matera città della Pace e dell’accoglienza non può non riconoscere al dottor Gino Strada l’immenso lavoro svolto sempre e soprattutto per la tutela dei più deboli.

Gruppo Consiliare M5s Matera

