Gabriele Gravina sgombra il campo dalle critiche sulla squalifica di Osimhen: ecco le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, in un virgolettato riportato dal Corriere dello Sport, spegne le polemiche relative alla squalifica di Osimhen: se venissero confermate le due giornate, salterebbe la Juve.

«Tutti sbagliano e Osimhen ha sbagliato per primo. Quindi io non voglio giudicare quello che fanno in questo momento i nostri giudici che sono professionisti molto attenti. Cerchiamo di non avvelenare i pozzi già dalla prima giornata, godiamoci questo campionato».

