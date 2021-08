“Più che ragionevole” Così Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico commenta l’idea che venerdì verrà approfondita dallo stesso Cts e cioè quella di estendere la validità del Green pass a dodici mesi.

Più che ragionevole, dice al Corriere della Sera, anche “alla luce della progressiva acquisizione d’informazioni sulla durata della risposta vaccinale”.

E il medico bergamasco prosegue: “Si era inizialmente fissata la scadenza ai 6 mesi, e poi spostata a 9, proprio perché quanto dura l’effetto protettivo conferito dal vaccino lo stiamo progressivamente imparando. Le prime vaccinazioni nel mondo sono iniziate all’incirca 10 mesi fa. Non essendoci a oggi evidenza che vi sia una sostanziale perdita dell’effetto protettivo offerta dall’immunizzazione nei primi vaccinati, la scelta di prorogare la scadenza a 12 mesi trova una solida base”.

Parlando poi del via libera definitivo della Fda al vaccino Pfizer-BioNTech, Locatelli lo definisce “un ulteriore stimolo a vaccinarsi, a non aspettare perché il via libera definitivo fa perdere di qualsiasi consistenza l’obiezione che i vaccini sono stati approvati troppo rapidamente”.