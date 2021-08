Fino al 20 settembre prossimo è possibile prenotare una copia del calendario della Polizia di Stato 2022. Basta effettuare un versamento sul conto corrente postale nr. 745000 intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef” riportando per causale “Calendario della Polizia di Stato 2022”. Come nelle passate edizioni, l’importo da versare è di 8 euro per il calendario da parete di 6 euro per quello da tavolo. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (per la Questura di Matera a partire da venerdì 27 agosto).Il nuovo… Source