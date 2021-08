Mercato professionisti in pillole, 25 agosto– Dunque ci siamo. Dopo un'estate intera di smentite risibili, la verità emerge. Ronaldo, come chiunque aveva capito, vuole lasciare la Juve, serve solo l'offerta giusta. Il City ci potrebbe stare, la trattativa è iniziata. Ma occhio, nonostante le smentite, anche al PSG– Inzaghi lo aspetta, certezze non ce ne sono. Si va al fotofinish– Si tenta lo scambio con Sabbione, ma c'è enorme differenza fra gli ingaggi