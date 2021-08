Una delegazione di sindaci brembani e di parlamentari bergamaschi con il sostegno di Anci mercoledì 25 agosto ha incontrato il Prefetto di Bergamo Enrico Ricci.

“L’incontro è stato cordiale e positivo in quanto il Prefetto ha voluto rimarcare l’importanza del ruolo e delle istituzioni che rappresentiamo e ha ben compreso il motivo della nostra presenza in manifestazione – commenta Jonathan Lobati, presidente della Comunità Montana – Inoltre, il Prefetto ha rimarcato il ruolo fondamentale che riveste l’Ospedale di San Giovanni Bianco per la nostra valle e questo ci fa ancor più piacere. Adesso accantoniamo per un attimo il tema sanzioni, alle quali presenteremo i dovuti ricorsi e torniamo a parlare del nostro Ospedale e dei suoi servizi perché questo è l’importante ed è quello che la nostra gente ci chiede a gran voce”.

Intanto anche Italia Viva esprime il proprio sostegno ai primi cittadini: “In questi giorni si è molto discusso attorno alle sanzioni nei confronti di sindaci e cittadini, per aver occupato la Statale della Valle Brembana in segno di protesta contro le scelte di Regione sull’ospedale di San Giovanni Bianco, unico presidio sanitario della Valle – affermano Livia Marcassoli e Raffaello Teani, coordinatori Italia Viva Provincia di Bergamo -. Come Italia Viva non vogliamo entrare nel merito delle questioni di forma, ma siamo solidali con quel territorio ed i suoi amministratori e la loro protesta volta a difendere servizi alla cittadinanza, più che legittima e doverosa. Ci preme però rilevare che i primi istituzionali intervenuti a sostegno della protesta rappresentano forze politiche che da 30 anni governano la regione e le relative scelte in materia sanitaria, annullando di fatto una sanità di prossimità e della medicina di base. Sarebbe interessante che con la stessa determinazione intervenissero per dare risposte concrete al sistema sanitario delle Valli, duramente provato anche durante la pandemia. Non perdiamo di vista la trave per una pagliuzza, la polemica ha ridato visibilità ad una legittima domanda del territorio, serve cogliere l’opportunità di una progettualità del sistema sanitario nei territori di montagna troppo spesso indeboliti da quelle forze politiche che in questa occasione hanno fatto gara di visibilità distogliendo l’attenzione dall’origine del problema”.