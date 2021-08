SASSARI. Quando la mattina solleva la saracinesca del suo piccolo e accogliente negozio di frutta e verdura, Franca Formola dà uno sguardo a quelle cassette lasciate sul marciapiede colme di prodotti la sera prima: se le trova vuote è felice perché significa che ancora una volta sulla tavola di una famiglia bisognosa ci saranno frutta e verdura in abbondanza. È il miracolo quotidiano che l’Orto in città, in via Amendola 40, fa da alcune settimane durante le ore di chiusura.

